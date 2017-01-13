Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Чубайс и Греф поспорили о «солнце» и «ветре»
В рамках Гайдаровского форума, открывшегося накануне, между главной Роснано Анатолием Чубайсом и президентом Сбербанка Германом Грефом возник спор о развитии возобновляемой электроэнергетики в России. Чубайс заявил, что сектор возобновляемой электроэнергетики возникнет в России в ближайшее время.
«Солнечная энергетика в России состоялась. По ветру еще нет, но есть предпосылки, и через год рассчитываю сказать, что ветряная энергетика также состоялась», – приводит слова Чубайса «Интерфакс».
«Я пока не вижу у нас ни «солнца» (солнечной энергетики – прим. ВЗГЛЯД), ни «ветра». (...) Я просто не вижу ни одного шанса в ближайшие 10 лет, что у нас какое-то «солнце» появится или «ветер». В карманах – может быть, но не в электроэнергетике», – возразил ему Греф.
Чубайс заявил, что Греф – это «классический образ консерватора-айтишника», отвергающего прогресс. Он также назвал собеседника «ортодоксом и ретроградом».
Обмен репликами происходил в шутливой форме.
Оставить комментарий