Чубайс и Греф поспорили о «солнце» и «ветре»

«Солнечная энергетика в России состоялась. По ветру еще нет, но есть предпосылки, и через год рассчитываю сказать, что ветряная энергетика также состоялась», – приводит слова Чубайса «Интерфакс».

«Я пока не вижу у нас ни «солнца» (солнечной энергетики – прим. ВЗГЛЯД), ни «ветра». (...) Я просто не вижу ни одного шанса в ближайшие 10 лет, что у нас какое-то «солнце» появится или «ветер». В карманах – может быть, но не в электроэнергетике», – возразил ему Греф.

Чубайс заявил, что Греф – это «классический образ консерватора-айтишника», отвергающего прогресс. Он также назвал собеседника «ортодоксом и ретроградом».

Обмен репликами происходил в шутливой форме.