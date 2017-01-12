Робот оставит без работы тысячи сотрудников Сбербанка

В 2017 году Сбербанк сможет заменить с помощью роботов-юристов порядка трех тысяч сотрудников. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«В четвертом квартале (прошлого года - прим. Рамблер/новости) мы запустили робота-юриста, который может сам писать исковые заявления. Это означает, что практически все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение первого полугодия 2017 года. Это означает, что порядка трех тысяч рабочих мест мы будем только по этой специальности высвобождать в этом году», - заявил зампред Сбербанка Вадим Кулик

Свое заявление представитель кредитной организации сделал на Гайдаровском форуме. По словам Кулика, роботы-юристы будут заниматься оформлением исков розничным клиентам. Также топ-менеджер отметил, что в Сбербанка работают над подобными роботами по целому ряду направлений.

Кулик добавил, что все лишившиеся рабочих мест сотрудники будут направлены на переобучение по другим направлениям. Сотрудников будут увольнять только в том случае, если они не смогут пройти программу переквалификации.