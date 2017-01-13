ЦСР предлагает увеличить пенсионный возраст мужчин до 65 лет, женщин - до 63 лет

Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, женщин - до 63 лет. Об этом заявил на Гайдаровском форуме глава ЦСР, бывший министр финансов Алексей Кудрин

"Прогноз ЦСР исходит из повышения пенсионного возраста и вовлечения трудоспособного населения - тех, кто сегодня уже уходит на пенсию. В нашем варианте мы предлагаем повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет", - сказал он.

Кудрин отметил, что "это вариант для расчета", соответствующее решение будет учитывать предпочтения отдельных групп населения.