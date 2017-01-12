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Названы последствия истощения Резервного фонда России
Эксперты рассказали о последствиях истощения Резервного фонда. По их словам, в 2017 году это не станет внеплановым событием в России. Для балансировки бюджета правительство в дальнейшем сможет использовать Фонд национального благосостояния (ФНБ) и внешние заимствования. Об сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Ленту.ру».
Заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко рассказал изданию о том, что не видит проблем в использовании средств ФНБ.
«Да, формально Фонд национального благосостояния должен направляться на финансирование пенсионной системы. Но и значительная часть дефицита бюджета связана с трансфертами в Пенсионный фонд», — отмечает он.
При этом Корищенко отмечает, что фонд будут использовать только в случае необходимости. Есть и другие источники финансирования дефицита бюджета.
По словам главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова, искать источники финансирования бюджетного дефицита следует в заимствованиях.
«Россия сейчас находится в достаточно комфортной ситуации, когда она может выбрать источник ресурсов. Собственно, и Резервный фонд еще не окончательно потрачен, и другие источники финансирования есть. Инвесторы понимают, что у Минфина есть выбор, это позволит заимствовать на хороших условиях», — рассказал эксперт.
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