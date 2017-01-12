Названы последствия истощения Резервного фонда России

Эксперты рассказали о последствиях истощения Резервного фонда. По их словам, в 2017 году это не станет внеплановым событием в России. Для балансировки бюджета правительство в дальнейшем сможет использовать Фонд национального благосостояния (ФНБ) и внешние заимствования. Об сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Ленту.ру»

Заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко рассказал изданию о том, что не видит проблем в использовании средств ФНБ.

«Да, формально Фонд национального благосостояния должен направляться на финансирование пенсионной системы. Но и значительная часть дефицита бюджета связана с трансфертами в Пенсионный фонд », — отмечает он.

При этом Корищенко отмечает, что фонд будут использовать только в случае необходимости. Есть и другие источники финансирования дефицита бюджета.

По словам главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова, искать источники финансирования бюджетного дефицита следует в заимствованиях.