Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В Минфине назвали новую минимальную цену на водку
Новая минимальная розничная цена на водку будет ниже ранее озвученных 219 рублей за пол-литровую бутылку. Об этом рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики российского Минфина Алексей Сазанов, его слова приводит РИА Новости.
«Она будет ниже 219 рублей. Думаю, она будет 205–210 рублей за бутылку. Сейчас проводятся расчеты, но определенно ниже. В любом случае действующую МРЦ надо изменить», – сказал Сазанов.
По словам представителя Минфина, точный ценовой диапазон определится в ближайшие две недели, когда будет принято окончательное решение о величине минимальной розничной цены водки.
Оставить комментарий