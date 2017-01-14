В Минфине назвали новую минимальную цену на водку

Новая минимальная розничная цена на водку будет ниже ранее озвученных 219 рублей за пол-литровую бутылку. Об этом рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики российского Минфина Алексей Сазанов , его слова приводит РИА Новости.

«Она будет ниже 219 рублей. Думаю, она будет 205–210 рублей за бутылку. Сейчас проводятся расчеты, но определенно ниже. В любом случае действующую МРЦ надо изменить», – сказал Сазанов.

По словам представителя Минфина, точный ценовой диапазон определится в ближайшие две недели, когда будет принято окончательное решение о величине минимальной розничной цены водки.