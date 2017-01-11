В Россию вернулся рост реальных зарплат

Размер реальной зарплаты в России возобновил рост впервые с октября 2014 года, однако за прошедшие два года средний доход граждан снизился на 8%. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на опубликованный доклад Высшей школы экономики ( ВШЭ ).

«С февраля по июль (2016 года) изменения реальной зарплаты колебались вокруг нулевой отметки, а с конца лета наметилась тенденция к росту. В августе 2016-го средняя зарплата в России выросла на 2,7 процента относительно аналогичного периода предыдущего года, в сентябре — на 1,9 процента, в октябре не изменилась, а в ноябре снова прибавила 1,7 процента по сравнению с ноябрем 2015 года. При этом средняя зарплата в ноябре 2016 года равнялась 36105 рублям, что соответствует 91,9 процента от уровня октября 2014 года (последнего месяца, в котором зафиксирован рост доходов россиян) и 101,7 процента от ноября 2015 года», — пишут эксперты ВШЭ.