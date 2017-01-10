Росстат подвел итоги: на сколько за год подорожали продукты

За 2016 год в России больше всего подорожало сливочное масло. Его цена увеличилась на 20,5%. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт Росстата.

«Среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции значительно увеличились цены на свежие огурцы и помидоры — на 23,7% и 8,3% соответственно. Кроме того, виноград подорожал на 5,3%, картофель — на 3,1%, лук репчатый — на 2,2%, свёкла столовая — на 1,4%. Вместе с тем апельсины стали дешевле на 10,6%, лимоны — на 10,3%, бананы — на 3,8%, груши — на 1,2%, сухофрукты — на 0,9%», - говорится в сообщении ведомства.

Остальные молочные продукты выросли в цене на 9,5%. Рыба и морепродукты подорожали на 8,6% за 2016 год. Кроме того, как отмечается в сообщении ведомства, на 4,5% выросли цены на макаронные изделия, на 3,4% - на подсолнечное масло. За 2016 год цены снизились на соль, муку, гречневую крупу, рис, пшено, горох и фасоль.