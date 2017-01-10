Резервный фонд за декабрь сократился на 58%
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Деловая газета «Взгляд»

Резервный фонд за декабрь сократился на 58%

Минфин потратил половину Резервного фонда за месяц
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Резервный фонд России за декабрь сократился на 58%, до 972,13 млрд рублей, Фонда национального благосостояния – на 5,8%, до 4,36 трлн рублей, свидетельствуют данные Минфина России. В сообщении на сайте Минфина сказано, что ведомство в декабре направило на покрытие дефицита бюджета из Резервного фонда 966,9 млрд рублей.
Сообщается, что российский бюджет получил за 2016 год 10,5 млрд рублей доходов от размещения на счетах в ЦБ средств Резервного фонда и 8,76 млрд рублей от размещения средств ФНБ.
В декабре председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова сообщила, что в 2017 году Резервный фонд закончится, и правительство перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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