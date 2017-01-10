В Росстате рассказали, на сколько за год подорожали продукты

Росстате заявили, что в 2016 году сильнее всего подорожало сливочное масло, цена которого увеличилась на 20,5%.

По данным Росстата, на 9,5% подорожали остальные молочные продукты. Цены на рыбу и морепродукты в среднем выросли за год на 8,6%.

Также выросли на 4,5% цены на макаронные изделия, масло подсолнечное — на 3,4%.

«Среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции значительно увеличились цены на свежие огурцы и помидоры – на 23,7% и 8,3% соответственно. Кроме того, виноград подорожал на 5,3%, картофель – на 3,1%, лук репчатый – на 2,2%, свёкла столовая – на 1,4%. Вместе с тем апельсины стали дешевле на 10,6%, лимоны – на 10,3%, бананы – на 3,8%, груши – на 1,2%, сухофрукты – на 0,9%», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что снизились цены на соль, муку, крупу гречневую, рис, пшено, горох и фасоль.