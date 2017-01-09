Первый «подарок» от Трампа: российские миллиардеры стали еще богаче

После победы на выборах президента США Дональда Трампа российские миллиардеры из списка Forbes стали богаче на 29 миллиардов долларов. Увеличение доходов бизнесменов связано с укреплением рубля и повышением стоимости российских ценных бумаг. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на журнал Forbes

Оценка состояния самого Дональда Трампа, по данным разных СМИ, варьируется от 3 миллиардов долларов (Bloomberg) до 3,9 миллиардов долларов (журнал Fortune). Состояние политика, согласно его декларации, включает прибыль от бизнеса: сдача в аренду недвижимости, отели, поля для гольфа. Все это приносит миллиардеру порядка 615 миллионов долларов. Отчисления за авторские права на книги, использование имени – еще порядка 10,2 миллионов долларов. Порядка 49 миллионов долларов Трампу приносит владение брендом «Мисс Вселенная». Также магнат владеет активами на сумму более чем в 2,5 миллиарда долларов.

Избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2017 года.