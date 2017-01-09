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Первый "подарок" от Трампа: российские миллиардеры стали еще богаче
После победы на выборах президента США Дональда Трампа российские миллиардеры из списка Forbes стали богаче на 29 миллиардов долларов. Увеличение доходов бизнесменов связано с укреплением рубля и повышением стоимости российских ценных бумаг. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на журнал Forbes.
Так, Геннадий Тимченко, владеющей долей в компании НОВАТЭК, увеличил свое состояние с 11,4 миллиардов долларов с 8 ноября 2016 года до 15,1 миллиарда долларов в январе. Капитал главы правления НОВАТЭКа Леонида Михельсона увеличился с 14,4 миллиардов долларов до 18,2 миллиардов долларов. Глава «Северстали» Алексей Мордашов разбогател на 1,6 миллиарда долларов, тогда как глава НЛМК Владимир Лисин увеличил свой капитал на 1,4 миллиарда долларов.
Оценка состояния самого Дональда Трампа, по данным разных СМИ, варьируется от 3 миллиардов долларов (Bloomberg) до 3,9 миллиардов долларов (журнал Fortune). Состояние политика, согласно его декларации, включает прибыль от бизнеса: сдача в аренду недвижимости, отели, поля для гольфа. Все это приносит миллиардеру порядка 615 миллионов долларов. Отчисления за авторские права на книги, использование имени – еще порядка 10,2 миллионов долларов. Порядка 49 миллионов долларов Трампу приносит владение брендом «Мисс Вселенная». Также магнат владеет активами на сумму более чем в 2,5 миллиарда долларов.
Избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2017 года.
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