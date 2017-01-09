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ЦБ РФ снизил курс доллара
Центробанк понизил официальный курс доллара расчетами на 10 января на 76,08 копейки - до 59,8961 рубля. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт регулятора.
Кроме того, ЦБ понизил курс европейской валюты на 69,86 копейки - до 63,1125 рубля.
В прошлую пятницу, 6 января, на закрытии торгов Московской биржи доллар стоил 59,6 рубля, а евро торговался по 62,81 рубля. По мнению банковских аналитиков, в ближайшие месяцы российская валюта может укрепиться до 57–55 рублей за доллар благодаря возвращению интереса инвесторов, дорожающей нефти и стабилизации экономики.
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