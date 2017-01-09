ЦБ РФ снизил курс доллара

Центробанк понизил официальный курс доллара расчетами на 10 января на 76,08 копейки - до 59,8961 рубля. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт регулятора.

Кроме того, ЦБ понизил курс европейской валюты на 69,86 копейки - до 63,1125 рубля.