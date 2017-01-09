Минюст предложил лишать должников единственного жилья

Министерство юстиции России разработал законопроект, который предусматривает возможность обращения взыскания на единственное жилье должника, передает ТАСС. В настоящее время действует запрет на такую меру.

Министерство выступает против распространения исполнительского иммунитета на жилые помещения, «размеры которых значительно превышают средние показатели, а стоимость достаточна для удовлетворения имущественных притязаний взыскателя без ущерба для существа конституционного права на жилище гражданина-должника и членов его семьи».

По мнению ведомства, это означало бы не столько стремление защитить данное право, сколько соблюдение исключительно имущественных интересов должника в ущерб интересам взыскателя.

Стоимость единственного жилья, на которое обращается взыскание, должна превышать двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и его семье. Размер жилья также должен превышать двукратную норму площади, предусмотренную гражданину и его семье законом. Согласно Жилищному кодексу, эта норма в разных муниципалитетах России может варьироваться от 14 до 18 квадратных метров на человека.

Взыскание может быть проведено только в том случае, если у должника нет денежных средств и другого имущества.

Согласно законопроекту, жилье должника может быть продано. Средства, оставшиеся после погашения задолженности, будут перечислены должнику, ему будет передана минимальная сумма, достаточная для покупки нового жилья. Однако если он в течение трех месяцев не купит новое жилье, сумму перечислят в бюджет муниципалитета, который и предоставит должнику новое жилое помещение.