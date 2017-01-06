Менять ли рубль? 4 экспертных мнения

В мире финансов наступило относительное затишье — у бизнесменов выходные, а биржи закрыты на праздники. Наконец, доллар недавно упал по отношению к рублю. Казалось бы, благоприятное время для того, чтобы подумать и взвесить, как обойтись с деньгами в новом году. Куда податься простому человеку? В доллар? Евро? Юань? Или остаться с рублем, надеясь на лучшее в 2017? Телеканал «360» узнал у четырех финансовых экспертов, как правильно поступить с покупкой валюты на каникулах.

GHP GROUP, старший портфельный управляющий

Ввиду того, что за наши праздники нефть несколько укрепилась, доллар по отношению к рублю ослабевает. Покупка доллара на уровне рядового потребителя для перспективы полгода-год — хороший вариант, вряд ли рубль укрепится больше в течение 2017 года. Евро стоит брать для той части, которую вы сберегаете на долгосрочную перспективу и в той части, которую вы планируете потратить на заграничные поездки. В целом, можно не только сохранить, но и выиграть от обмена рубля на доллар и евро. Если в рубле инфляция чуть ниже 6% годовых, то в следующем году Центробанк обещает 5%. Соответственно, инфляция в долларовой и евровой зоне составляет 1−2% - относительно рубля довольно низкие показатели. Чисто теоретически эти низкие уровни инфляции обуславливают на среднесрочной или долгосрочной перспективе слабость рубля по отношению к этим валютам. Достаточно нефти понизиться в цене на несколько показателей — и никто не заметит как рубль упадет снова. Юань будет постепенно ослабевать. Это обусловлено замедлением экономики Китая и той денежно-кредитной политикой, которая проводится в долларовой зоне. Ожидание повышения процентных ставок федеральной резервной системой США приводит к тому, что доллар укрепляется по отношению ко всем валютам в мире, юань здесь не исключение. Однако юань предсказуемо движется в пределах 10% в течение года, а рубль может упасть на 15%, поэтому, конечно, с какой-то точки зрения юань является более выгодной валютой для сбережения

НИУ ВШЭ , профессор кафедры экономики и финансов фирмы, эксперт по вопросам бюджета и инвестиций

Вопрос «менять или не менять» имеет право на существование, когда денег много. Начиная эдак с эквивалента 100 000 $. Все, что меньше, — незначительно, потому что ни выигрыш, ни потеря не будут иметь особого смысла. Разумно было бы не предпринимать никаких действий, если такие деньги есть, а держать их в трех более менее равных ипостасях: 30% в долларе, 30% в евро и еще 30% в рублях. Если кому-то интересно приобретать биткоины, ну ради бога, можно из этих ста тысяч поменять три-четыре. Можно выиграть еще столько же, но в абсолютной величине по правилам работы портфеля, это будет не так много. Менять весь капитал на биткоины это все равно, что сходить в казино. Другое дело, что оставшиеся 10% лучше использовать для чего-то типа юаня или золота. Работает принцип диверсификации — все яйца в одну корзину класть не надо. Мы сейчас наблюдаем, как евро по отношению к доллару упал, ну мы такие ситуации видели, потом отрастет. Основная задача работы с портфелем — не преумножить. Приумножаем мы частично 25% часть, а главная цель — сохранить капитал.

Рубль сейчас коррелирует с нефтью, и трудно сказать, как «откроется» год. Не исключаю, что цена на нефть может понизиться. Поэтому я считаю, что с покупкой валюты надо подождать, пока нефть скорректируется. В течение двух недель-месяца, думаю, мы сможем наблюдать эту коррекцию. Если мы говорим об обычном человеке, а не о компании и не бизнесмене, то нужно смотреть, какая у этого человека потребительская корзина (примерный ассортимент товаров, характеризующий уровень и структуру потребления человека или семьи — прим.ред.). Человеку, у которого рублевая корзина, нецелесообразно покупать валюту, потому что он берет на себя соответствующий риск. Но если у него есть какая-то доля валютных расходов, например, поездки за границу или покупка импортных товаров, то, конечно, сбережения имеет смысл хранить в валюте.

Университет экономики и финансов Санкт-Петербурга, кафедра «Международные финансы и бухгалтерский учет», доцент, кандидат экономических наук

Думаю, что сейчас валюту брать определенно стоит, потому что на праздники игры на бирже прекращаются. Рубль пока никому не нужен внутри страны — по крайней мере тем, кто работает с нашим сырьем. Все эти люди получают доходы только в иностранной валюте, поэтому, на мой взгляд, позиции курса останутся прежними.