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Glencore и катарский фонд объявили о закрытии сделки по покупке акций "Роснефти"
Нефтетрейдер Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Autority (QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций "Роснефти". Об этом говорится в сообщении Glencore.
"Компания сообщает, что окончательное урегулирование было завершено и достигнуто закрытие сделки, анонсированной 10 декабря 2016 года", - говорится в сообщении, которое называется "Новое стратегическое партнерство между Glencore и Qatar Investment Authority, связанное с "Роснефтью".
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