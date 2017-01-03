Glencore и катарский фонд объявили о закрытии сделки по покупке акций "Роснефти"

Нефтетрейдер Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Autority (QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций "Роснефти" . Об этом говорится в сообщении Glencore.

"Компания сообщает, что окончательное урегулирование было завершено и достигнуто закрытие сделки, анонсированной 10 декабря 2016 года", - говорится в сообщении, которое называется "Новое стратегическое партнерство между Glencore и Qatar Investment Authority, связанное с "Роснефтью".