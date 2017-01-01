Ставки сделаны: как подорожают алкоголь, сигареты и бензин

С 1 января выросли ставки акцизов на целый ряд товаров, в частности – на алкоголь, сигареты и бензин. Их повышение предусматривает закон об изменениях в Налоговый кодекс, который Госдума в третьем чтении одобрила в конце ноября. Увеличение акцизов должно принести в федеральный бюджет дополнительно 430 млрд рублей в 2017 году, 345 млрд — в 2018-м и 487 млрд — в 2019-м, всего — 1,26 трлн. О том, насколько подорожают вино и шампанское, какой будет минимальная цена пачки сигарет, и что будет с ценами на бензин, в материале РИА Новости.

Алкоголь: производители терпят до марта

С 1 января вырастут акцизы на шампанское, изготовленное из импортного сырья – до 36 рублей за литр. Изначально ставки акциза планировали поднять и на отечественную продукцию, но в итоге от этой идеи законодатели отказались. Ставки на шампанское из российского винограда вырастут лишь на 1 рубль – до 14 рублей, как предусматривает уже действующая редакция налогового кодекса.

Акцизы на иностранные тихие вина поднимут с 9 до 18 рублей за литр, для вин из российского сырья ставку сохранят на уровне 5 рублей за литр.Предновогодние покупки

Поднимут акцизы и на крепкие алкогольные напитки – все, в которых доля спирта выше 9%. Ставка увеличится с нынешних 500 до 523 рублей за литр безводного спирта, а алкоголь со средним содержанием спирта (до 9%) — с 400 до 418 рублей.

Эксперты уверены: рост цен в магазинах окажется выше, чем рост акцизов.

В Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФФРА) предполагают, что "самая дешевая" бутылка вина подорожает на 20 рублей – до 140 рублей. Минимальная цена на шампанское с нынешних 164 рублей возрастет до 185. А бутылка водки будет стоить не дешевле 230 рублей.

Подорожания не стоит ждать сразу в начале года. Новые цены дойдут до потребителей к марту – к тому времени у производителей закончатся старые запасы. А вот в январе ритейлеры традиционно пойдут на снижение цен: ажиотажный спрос позволяет им за полтора зимних месяца продать столько же шампанского и крепких напитков, сколько за весь год.Магазин с алкогольной продукцией

Интересно, что еще в конце сентября Минпромторг выступил с неожиданной идеей: минимальную розничную цену водки в России нужно снизить с нынешних 190 до 100 рублей за бутылку. Ряд экспертов инициативу поддержали, заявив, что это "убьет" торговцев фальсификатом.

Впрочем, уже в середине декабря в Роспотренадзоре заявили: снижение минимальной розничной цены на алкогольную продукцию недопустимо – это подтолкнет россиян употреблять больше алкоголя. Отсутствие планов по снижению акцизов на алкоголь подтвердили и в правительстве – этот товар нельзя делать доступным, заявил вице-премьер Александр Хлопонин

Cигареты: больше 100 рублей за пачку

Законодатели не обошли вниманием и табачную продукцию. В 2017 году ставки акцизов на сигареты составят 1 562 рублей за тысячу штук + 14,5%. В 2018-2019 годах ставки будут поднимать и далее. Вырастут ставки на все виды табака, в том числе нагреваемый. Подакцизными станут и электронные сигареты ("вейпы"), причем и сами устройства, и жидкости для их заправки.

МВД ранее рассчитали: с учетом повышения акцизов в 2017 году средняя цена пачки сигарет может составить порядка 220 рублей.Сигареты

В бюджетном комитете Совете Федерации такие расчеты МВД подвергли сомнению. Как сообщил глава комитета Сергей Рябухин , при повышении акцизов на табак в 2017 году на 27% одна пачка сигарет подорожает в среднем на 11%, то есть на 10-12 рублей. Ясность внесли в Минфине : в 2017 году средняя розничная цена пачки сигарет вырастет на 10%, а к 2019 году — на 27%.

А в ВОЗ констатируют: рост цен на сигареты — самый действенный способ борьбы с курением, его эффект куда больше, чем антитабачные кампании и запрет на курение в общественных местах.

Опрошенные РИА Новости эксперты подтвердили: цена пачки превысит 100 рублей, и в среднем по рынку составит 113-115 рублей. Подорожание сигарет в наступающем году будет самым чувствительным за всю новейшую историю.

Бензин: рост цен в пределах инфляции?

Рост ставок коснется и автомобильного бензина 5-го класса – в 2018 году он вырастет с нынешних 10 130 рублей за тонну до 10 535 рублей, и в 2019-м – до 10 957 рублей.

Cтавку на дизельное топливо в 2017 году депутаты установили на уровне 6800 рублей, 7 072 рубля в 2018 году и 7 335 рублей в 2019 году. Сейчас она составляет 5 293 рубля. В Минфине ранее заверили: бензин 5-го класса подорожает в результате несущественно — на 1-2 рубля.

По его словам, российский потребитель в ближайшую десятилетку "не увидит никаких серьезных скачков цен на нефтепродукты и на бензин" — они будут по-прежнему ниже инфляции или равны ей.

В Российском топливном союзе отметили: цены на бензин будут расти – инфляция, санкции и другие факторы толкают внутренние цены на топливо вверх. Впрочем, в отраслевой ассоциации считают, что власти будут удерживать розничные цены "всеми правдами и неправдами".Где в России самый дорогой и дешёвый бензин

"Мировые цены на бензин выросли, а таможенные пошлины со следующего года уменьшаются. Это значит, что экспортный паритет вырастет, и это будет толкать внутренние цены вверх, потому что для любой нефтяной компании должна быть равнодоходность поставок нефтепродуктов на внешний рынок и на внутренний рынок", — пояснил РИА Новости президент Российского топливного союза Евгений Аркуша

"Насколько вырастет цена на бензин? Не могу прогнозировать, это вилами на воде писано. Но я абсолютно уверен в том, что, скорее всего, розничные цены регуляторы удержат в пределах инфляции", — считает эксперт.