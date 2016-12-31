ФПК в 2017 году проиндексирует тарифы в купе, СВ и люксе

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозке пассажиров в дальнем следовании) с 1 января 2017 года проиндексирует тарифы в купе, СВ и люксе на 5% только в поездах, не входящих в систему динамического ценообразования, сообщили РИА Новости в компании.

Перевозки пассажиров в поездах в дальнем следовании осуществляет ФПК. Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) для нее определяет Федеральная антимонопольная служба . Тарифы в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает ФПК по согласованию с ФАС. Правление ФАС уже утвердило индексацию тарифов в регулируемом сегменте на 2017 год в размере 3,9%.

"С 1 января 2017 года базовые тарифы на проезд в дерегулированном сегменте перевозок поездами дальнего следования АО "Федеральная пассажирская компания" (вагоны купе, СВ и люкс) будут увеличены на 5%", — сообщили в ФПК.

Стоимость услуг, предоставляемых пассажирам поездов дальнего следования и включенных в стоимость билета (постельное белье, рацион питания, санитарно-гигиенические наборы), в зависимости от типа вагона вырастет в 2017 году в среднем на 5%, добавили в компании.

"Индексация тарифов производится в поездах, не входящих в систему динамического ценообразования. В настоящее время под управлением системы находится около 75% поездов АО "ФПК", в 2017 году этот показатель планируется увеличить до 95 %", — отметили в ФПК. Ранее и вице-президент РЖД Михаил Акулов сообщал, что ФПК уходит от индексации тарифов в СВ, купе и люксе с введением системы динамического ценообразования.

В ФПК отметили, что в нерегулируемом сегменте в поездах, не входящих в систему динамического ценообразования, действует график гибкого тарифного регулирования: стоимость проезда изменяется в сторону увеличения либо понижения в зависимости от календарных периодов и прогнозируемого спроса на пассажирские перевозки.