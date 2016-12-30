FT: российский рубль переиграл другие валюты по итогам года

По итогам 2016 года российский рубль оказался сильнее других основных валют. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Financial Times.

«Россия собирается завершить год восстановления своего положения на международной арене, наблюдая за тем, как ее валюта держится особняком от других крупных экономик и дает отпор американскому доллару», — говорится в материале издания.

Согласно заявлению журналистки издания Элейн Мур, с сентября 2016 года российская валюта выросла по отношению к доллару, чего «нельзя сказать о его «соперниках» на валютном рынке». Главными причинами укрепления рубля Мур называет перспективу улучшений отношений между Москвой и Вашингтоном, а также ростом цен на нефть.

По мнению экономиста Нафеза Зуки, представляющего компанию Oxford Economics, есть все основания полагать, что рост рубля продолжится в 2017 году. На 30 декабря курс доллара составляет 60,27 рублей.