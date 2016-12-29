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Энергокомпания планирует обесточить строительство космодрома Восточный из-за долгов
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) планирует ограничить поставки электроэнергии подрядчику «Дальспецстрой», который занимается строительством космодрома Восточный в Амурской области. «На сегодняшний день сумма неисполненных обязательств “Дальспецстроя” по оплате электроэнергии достигла 17 млн руб.,— говорится в сообщении подразделения ДЭК “Амурэнергосбыт”.— Не видя со стороны потребителя действенных мер по разрешению проблемной ситуации, ДЭК запланировала на 9 января 2017 года усиление ограничительных санкций, которые могут затронуть объекты строительства космодрома».
ДЭК отмечает, что направила уведомление об ограничении энергопоставок объектам 15 декабря, однако долг перед компанией погашен не был. «В энергокомпании надеются, что руководство “Дальспецстроя” и “Роскосмоса” найдет возможность осуществления расчетов в оставшиеся дни декабря, и неблагоприятных последствий удастся избежать»,— отмечает энергетическая компания.
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