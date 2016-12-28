ФАС объяснила рост цен на рыбу

Необоснованный рост цен на рыбу и рыбную продукцию в России связан с огромным количеством посредников и перекупщиков, которые просто накручивают стоимость продукции, не создавая добавленной стоимости, заявил в интервью РИА Новости замруководителя ФАС Андрей Цыганов.

Президент РФ Владимир Путин поручил ФАС, Минсельхозу и Минэкономразвития проработать предложения, направленные на ограничение роста цен на рыбную продукцию. Доклад необходимо представить до 1 марта 2017 года.

По словам Цыганова, усилий одной ФАС при работе с рыбным рынком недостаточно. "Там есть проблемы, связанные с огромным количеством посредников и перекупщиков, которые никакой добавленной стоимости не создают, а просто-напросто накручивают цену на этот продукт. Те же самые проблемы фальсификации, когда под видом дорогих рыбных продуктов продают не пойми что. Не случайно, что эти поручения даны нескольким госорганам, включая правоохранительные", — пояснил он.

ФАС, отметил собеседник агентства, уже провела анализ товаропроводящей цепочки на рынке "от моря до прилавка", выявив, где находятся те звенья движения товаров, на которых наибольшим образом растет цена.

"Эти рынки достаточно конкурентны, и во многих случаях речь идет об административных правонарушениях или об уголовных преступлениях, а не о антиконкурентных действиях участников рынка", — подытожил Цыганов.

Ранее, 15 декабря, Цыганов отмечал, что цены на красную рыбу и красную икру могут вырасти в России перед Новым годом, но, по его словам, это будет экономически обоснованно.