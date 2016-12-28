Премьер Украины рассказал о пенсионном обнищании в стране

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа страны доведена до обнищания. Государство нуждается в создании бездотационного Пенсионного фонда, а гражданам необходимо повысить пенсии, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «112 Украина»

По его словам, система пенсионного обеспечения должна быть серьезно реформирована, так как популисты и другие их соплеменники довели Украину до пенсионного обнищания.

«И эту ответственность возможно разложить абсолютно на всех тех, кто в разные времена занимался, в том числе правительством. Как можно доказать систему, которая спродуцировала дефицит Пенсионного фонда 150 млрд при общем около 260 млрд. Представляете, какая дыра сегодня в Пенсионном фонде? При том, что большинство граждан Украины получают минимальную пенсию, а еще есть 400 тыс. граждан, которые получают пенсию 949 грн.», - рассказал Гройсман.

В ноябре премьер-министр Украины заявил, что в 2017 году в стране начнётся полноценный экономический рост. По его словам «Украина начинает выходить из кризиса, и 2017 год должен стать началом полноценного экономического роста».