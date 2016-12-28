ЦБ РФ: валюты станет в два раза меньше
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Рамблер/новости

ЦБ РФ: валюты станет в два раза меньше

ЦБ РФ: валюты станет в два раза меньше
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Центробанк решил сократить предельный объем предоставления банкам валютных займов в 2017 году с 50 миллиардов долларов до 25 миллиардов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт регулятора.
В пресс-релизе ЦБ отмечается, что регулятор установил такие рамки, «исходя из существенного снижения по сравнению с 2014 годом потребности кредитных организаций в валютном рефинансировании», а также с учетом оценки возможных рисков.
Операции валютного РЕПО были введены осенью 2014 года, когда из-за обвала рубля у банков наблюдался острый дефицит долларов. Центробанк тогда решил отказаться от прямых интервенций на рынке, как делал это ранее, и начал предоставлять валюту в долг.
В декабре 2014 года ЦБ одолжил банкам более 20 миллиардов долларов, а еще через несколько месяцев сумма приблизилась к 40 миллиардам, но затем ситуация стабилизировалась, финансовые организации начали постепенно возвращать Банку России деньги.
По состоянию на начало декабря задолженность банков перед ЦБ составляла около семи миллиардов долларов.
Экономика
Центральный банк России
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