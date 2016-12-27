Крупнейшие ритейлеры подали жалобу на Visa и Mastercard

Глава ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александр Онищук рассказал, что ассоциация подала жалобу в Федеральную Антимонопольную Службу касательно действий Visa и Masterсard, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RNS

По его словам, обращение РАТЭК, в котором говорится о злоупотреблении платежных систем доминирующим положением, поддержали «Опора России», АКОРТ, и АКИТ. Участники ассоциации усматривают признаки нарушения при установлении стоимости эквайринга, в частности при определении размера межбанковской комиссии.

Отмечается, что основную часть торговой уступки составляет межбанковская комиссия (ставка interchange). Эта ставка устанавливается международной платежной системой «по своему усмотрению и составляет в среднем 70% от финальной стоимости торговой уступки».

Ставки межбанковской комиссии варьируются от 0,5% до 2,1%. При этом только Mastercard раскрывает ставки межбанковской комиссии для РФ.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что ведомства направило в крупнейшие банки предложение снизить комиссию за обслуживание терминалов для торговых точек.