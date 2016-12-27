В Госдуме предлагают вернуть колхозы

Госдуме рассмотрят возможность создания предприятий коллективного хозяйства. Согласно предложенному депутатом Валерием Рашкиным законопроекту, современные колхозы можно организовать за счёт государственно-частного партнёрства. Предполагается, что новые колхозы будут работать в сельскохозяйственной и коммунальной отраслях. Это, отмечает Рашкин, позволит решать проблемы импортозамещения и нехватки рабочих мест.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин предложил рассмотреть возможность создания предприятий коллективного хозяйства. Согласно его инициативе (законопроект есть в распоряжении RT), современные колхозы можно организовать в форме государственно-частного партнёрства. По словам депутата, новые колхозы будут работать в сельскохозяйственной и коммунальной отраслях, что не только решит проблему импортозамещения, но и создаст новые рабочие места.

В пояснительной записке указано, «что создание коллективных хозяйств позволит решить вопрос по импортозамещению, который сегодня в полной мере не реализован».

В первую очередь колхозы могут быть актуальны для северных территорий, где площади не позволяют создавать отдельные полноценные крупные предприятия, а количество рабочих мест не соответствует запросу населения.

Отметим, что зарплаты в России в сельской местности вдвое меньше городских, а безработица — в полтора-два раза выше. По данным Росстата, доля занятых в сельхозпроизводстве сельских жителей сократилась с 2000 года более чем в два раза.

«За последние 20 лет жизнь показала, что не крупные хозяйства в сельскохозяйственном производстве неэффективны и просто нерентабельны. Сегодня российские частники в небольших городках и сёлах России существуют за счёт заготовки и продажи леса. Ничего после развала Советского Союза, а вместе с ним и колхозов в нашей стране, не то что не улучшилось, но и не сохранилось на том уровне в производстве продукции», — отметил Рашкин.

Парламентарий приводит в пример успешную реализацию идеи частно-государственного партнёрства в Иркутской области, где до конца года планируется организовать около 20 народных предприятий — аналогов коллективных хозяйств прошлого. Большая их часть уже функционирует.

«Сейчас в Иркутске народные предприятия в отдалённых районах объединяют местных фермеров и предпринимателей в новые колхозы, этот опыт показательный. На примере это области мы убедились в том, что другие либеральные модели не работают. Возрождение колхозов — это реальный шанс поднять и агропромышленный комплекс, и благосостояние наших граждан в сельской местности, которые страдают от отсутствия работы», — заявил Рашкин.

В качестве примера зарубежного опыта депутат приводит Белоруссию. После распада СССР, напоминает Рашкин, Белоруссия не стала избавляться от государственной системы колхозов.

«Поначалу это вызывало улыбки у «прогрессивной» общественности. Но время показало, что такой подход реально работает: Белоруссия не только производит сверх достаточного количества продуктов питания для населения, но и готова наводнить ими рынки всех соседних стран, включая российский», — говорит депутат.

Политолог Сергей Аксёнов считает, что предложенная Рашкиным инициатива — «умная и полезная». Однако, как отмечает эксперт, некоторые силы в правительстве и ряде СМИ наверняка «поднимут вой». Начнут высмеивать, отсылать к советскому опыту, представляя его в негативном свете.

«Хотя пол-России завалено морковью и сельдереем из Израиля, выращенных в израильских «колхозах» — кибуцах, и ничего. Для масштабной реализации идеи коллективной обработки земли требуется пример успеха.

Нужны буквально фанатики новых колхозов, агитаторы.

Ими могли бы стать руководители успешных сельскохозяйственных предприятий, близких к КПРФ . Им поверят. То есть для внедрения этой идеи нужна смычка политических, экономических и медийных инструментов. Тогда однажды колхозы завалят Россию дешёвым продовольствием», — уверен Сергей Аксёнов.

К колхозам готовы не все

Фермер и сыровар Олег Сирота к инициативу коммунистов раскритиковал. По его словам, вся история XX века показала, что колхозы были ошибкой — всё началось с принудительной коллективизации с большими жертвами.

«Ни один колхоз не смог работать в рыночных отношениях. Нигде в мире такая практика не работает и не сработает. Другое дело ФГУПы — это государственные предприятия, в некоторых регионах они могут работать. И кооперация — она тоже нужна и потихоньку развивается», — рассуждает предприниматель.

Сирота уверен, что «мечты коммунистов о возрождении колхозов никакого отношения к реальности жизни не имеют».

«Оно просто не работает. Хотят показать пример — пусть едут на крайний Север и организовывают, покажут пример как надо. Зачем тут государственная помощь? У них самих денег, как у дурака махорки. Пусть купят землю и организуют коммуну, колхоз, покажут всем нам пример. А мы посмотрим», — заключает фермер.