Питьевое молоко заменят восстановленным

Отраслевые молочные союзы выступили за возврат к использованию сухого молока при производстве питьевого молока. По мнению производителей, это поможет решить проблему дефицита молочного сырья. Проект изменений в технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности молока и молочной продукции», предполагающий причисление восстановленного молока к молочной продукции, уже находится на доработке в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Кроме того, как утверждают участники рынка, готовятся и изменения в техрегламент, разрешающие добавлять сухое молоко при производстве питьевого. Однако эксперты предостерегают: возврат сухого молока может свести на нет усилия государства по развитию молочного животноводства.

Проект изменений в техрегламент прошел процедуру публичного обсуждения и на данный момент находится на доработке, следует из документов ЕЭК (имеются в распоряжении «Известий»).

Изменения предполагают отнесение восстановленного (то есть произведенного из сухого) молока к «молочному продукту, расфасованному в потребительскую тару». В случае принятия поправок требования к такому молоку будут применяться такие же, как к питьевому. Исключением станут вкусовые свойства — восстановленному молоку допускается иметь привкус кипячения и вкус сухого молока.

Кроме того, как подтвердили «Известиям» несколько участников рынка, сейчас по предложению отраслевых союзов готовятся поправки в техрегламент, которые уточняют саму формулировку «питьевое молоко» — нормализовывать его по доле молочного белка будет допустимо сухим молоком.

Напомним, в настоящий момент использование сухого молока в производстве питьевого запрещено — это требование было закреплено в техрегламенте в 2012 году. Сначала молоко с содержанием сухого разрешалось именовать «молочным напитком». Позже были внесены поправки, позволяющие называть его «восстановленным».

Как рассказал «Известиям» председатель совета Российского молочного союза Аркадий Пономарев, организация однозначно поддерживает идею вернуть в процесс производства сухое молоко.

— Это натуральный продукт в отличие от растительных жиров (того же пальмового масла), которыми сейчас недобросовестные производители разбавляют свою молочную продукцию. Это то же молоко, но без воды. Отличается от сырого оно только тем, что в нем нет витамина С, который исчезает при высокой температуре. Но молоко пьют для того, чтобы получить белок, а он в сухом молоке сохранен, — заявил эксперт.

Он напомнил, что во времена СССР столица зимой традиционно пила сухое молоко. В Москву его привозили из регионов, где сырого молока летом производилось в разы больше необходимых объемов потребления, — например, из Татарстана или Сибири. Разрешением использования сухого молока будет решена и сегодняшняя проблема сезонности без дополнительных трат государства на молочные интервенции, уверен Аркадий Пономарев. По его словам, этот инструмент борьбы с сезонным фактором предполагается ввести уже со следующего года. Также это позволит избежать и дефицита на прилавках магазинов — по официальным данным, России не хватает порядка 2 млн т сырого молока в год.

Гендиректор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова сообщила «Известиям», что емкость рынка сухого молока в 2015 году составляла 240 тыc. т. И в случае если будет разрешено использовать сухое молоко при производстве питьевого, рынок вырастет как минимум на 15–20% — в первую очередь за счет увеличения импорта. По ее оценке, сегодня в России преимущественно используется сухое молоко российского и белорусского производства (доля импортного сухого молока — чуть более 50%, при этом доля Белоруссии в структуре импорта превышает 90%).

— Если говорить именно об использовании сухого молока для производства восстановленного и его дальнейшей продажи в качестве питьевого, то шанс на это невелик. Минсельхоз в последние годы прилагает значительные усилия, чтобы остановить рост объемов фальсификата, и, скорее всего, заставит именовать подобный продукт «восстановленным молоком». Однако российские производители обладают значительными лоббистскими возможностями, и основное противостояние по вопросу восстановленного молока, на мой взгляд, еще впереди, — предполагает эксперт.

Независимый эксперт молочного рынка Татьяна Рыбалова отмечает, что последние проверки надзорных органов показали: крупные переработчики используют сухое молоко в производстве питьевого, не указывая на упаковке, что оно восстановленное. Отсюда, по ее мнению, и желание узаконить его применение на уровне техрегламента.

— Сырое молоко растет в цене, а поднимать стоимость готового продукта до желанного уровня не дает падающий спрос. Компенсировать снижение прибыли реализацией других высокомаржинальных продуктов сложно, так как спрос на них также упал, — пояснила Татьяна Рыбалова.

Возврат сухого молока, по ее мнению, опасен тем, что его можно завозить из-за рубежа, не тратя деньги на развитие животноводства. Кроме того, эксперт считает, что производители начнут добавлять в сырое молоко не просто сухое, а более дешевые сухие компоненты молока. Это финансово выгодно производителям, но не потребителям, которые в итоге будут платить за такую продукцию, как за натуральное молоко.

— Это шаг назад. Будут загублены средства, которые государство в последние годы вложило в животноводство. Если мы хотим иметь качественные молочные продукты, мы должны биться не за использование сухого молока, а за развитие собственного молочного животноводства. Стимулом для его развития как раз и является розлив молока из сырого. Хотите разливать из сухого? Пожалуйста. Но тогда пишите на этикетке «молоко восстановленное», — резюмировала Татьяна Рыбалова.