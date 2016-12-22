Эксперты составили прогноз увольнений на 2017 год

Глава HR-сервиса «Антирабство» Алена Владимирская рассказала Life , какие специалисты могут остаться без работы в 2017 году. Об этом сообщают Рамблер/новости.

По ее мнению, новый год станет неудачным для сотрудников банков (планируется сокращение на 30 процентов), бухгалтеров с низкой квалификацией, переводчиков, сотрудников колл-центров и таксистов. Владимирская отметила, что «кризис здесь ни при чем», и речь идет просто об автоматизации этих специальностей.

Также хедхантер считает, что волна сокращений ожидается в телекоммуникационной сфере и нефтегазовом секторе.

По данным Владимирской, массовых увольнений в рекламе, маркетинге и пиаре в 2017 году не будет. Более того, с февраля в этих сферах ожидается резкий рост найма, потому что компании планируют вернуть штат докризисных масштабов.