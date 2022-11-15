Эколог оценил расторжение властями Чукотки отношений с WWF

«За 30 лет колониальной политики, в том числе природоохранной, которую в отношении нас проводили наши "друзья", практически все российские общественные организации утухли. И не первое десятилетие ставится вопрос о том, что нам следует жить своими мозгами, что наши организации должны действовать в наших интересах. На это мы получаем ответ: "А нам оттуда платят". То, что платят, это, конечно, здорово, но тут надо смотреть и на тот эффект, который получается от усваивания этих денег... Сейчас вроде как начитает шевелиться Всероссийское общество охраны природы, кроме того, есть такие специфические организации, как Российское экологическое общество, и многие другие отечественные организации, которые сейчас восстанавливаются. Думаю, нам нужно иметь свои организации, состоящие из представителей нашей общественности и работающие над нашими национальными задачами», — заключил эколог.