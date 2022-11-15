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35 минут назад

Эколог оценил расторжение властями Чукотки отношений с WWF

Елена Прошина
Андрей Пешковэксперт

Директор Всероссийского института природы, эколог Андрей Пешков прокомментировал «Рамблеру» решение правительства Чукотки в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды со Всемирным фондом дикой природы (WWF).

Дело в том, что зарубежные организации, которые по заданию работают у нас в России, осуществляют достаточно специфическую деятельность. И это давно ни для кого не секрет. Думаю, на Чукотке возник не один вопрос к деятельности WWF, равно как и к Greenpeace, но, видимо, WWF их сильнее «зацепил». Разрыв отношений - это их право. Если им не нравится, как работает организация, они в праве с ней не работать.
Андрей Пешков
Андрей ПешковЗаслуженный эколог РФ, директор Всероссийского института природы
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В WWF пропагандировали, что собирали средства у граждан России, но основные источники финансирования организации - в Западной Европе, подчеркнул специалист.

«В первую очередь, это англичане, поскольку там шефом WWF является бывший принц Чарльз, а ныне король Карл III», — отметил собеседник «Рамблера».

Пешков добавил, что на смену WWF должны прийти российские природоохранные структуры, часть из которых ранее «выдавили явочным порядком» зарубежные организации.

«За 30 лет колониальной политики, в том числе природоохранной, которую в отношении нас проводили наши "друзья", практически все российские общественные организации утухли. И не первое десятилетие ставится вопрос о том, что нам следует жить своими мозгами, что наши организации должны действовать в наших интересах. На это мы получаем ответ: "А нам оттуда платят". То, что платят, это, конечно, здорово, но тут надо смотреть и на тот эффект, который получается от усваивания этих денег... Сейчас вроде как начитает шевелиться Всероссийское общество охраны природы, кроме того, есть такие специфические организации, как Российское экологическое общество, и многие другие отечественные организации, которые сейчас восстанавливаются. Думаю, нам нужно иметь свои организации, состоящие из представителей нашей общественности и работающие над нашими национальными задачами», — заключил эколог.

Ранее власти Чукотского автономного округа разорвали отношения со Всемирным фондом дикой природы. Свое решение они объяснили угрозой от деятельности организации для страны. Об этом говорится на сайте думы российского региона. В регионе заявили о решении в марте 2022 года. По словам властей, WWF делает вид, что занимается деятельностью по защите природы, создавая особо охраняемые природные территории, однако это может привести к отторжению земель от государства.

Экология,
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