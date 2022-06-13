Дачников предупредили о «летних» штрафах

Адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм» предупредила российских дачников за привычные активности на участках в летний период.

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Так, специалист напомнила, что собственники земельных участков обязаны убирать мусор, сухую растительность, а также косить траву. Если дачник не выполняет предписание, ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей. В Москве при первом выявлении захламления, его размер составит от одной до трех тысяч рублей, при повторном нарушении — от двух до пяти тысяч рублей.

Нередко дачники нарушают предписание о разведении открытого огня, когда готовят еду или сжигают сухую траву. За нарушение положен штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей. Однако запрет на разведение костров и сжигание мусора, травы, листьев и иных отходов не является абсолютным, уточнила Кудерко.

Кроме того, на территории частного дома запрещается мойка и ремонт любых транспортных средств из-за возможного вреда экологии. За это законом предусмотрен штраф от одной до трех тысяч рублей, при выявлении значительного вреда почве ответственность будет превышать 10 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств.