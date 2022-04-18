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52 минуты назад

Mash: чиновники изменили границы памятника природы, чтобы его застроить

Газета.Ru

Власти Сахалина планировали построить дорогу через памятник природы, для этого чиновники изменили границы охранной зоны. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash. По сообщению канала, экоактивисты отстояли участок в Долине туристов в 2021 году. На территории, где растут пять тысяч редких краснокнижных лилий Глена, планировалось возвести жилой квартал.

Mash: чиновники изменили границы памятника природы, чтобы его застроить
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Экоактивисты встретились с застройщиками в суде и выиграли процесс. Как пишет Amur Mash, застройщики не отказались от планов построить дорогу к своему комплексу, как раз в том месте, где растут краснокнижные растения. Для этого агентство лесного и охотничьего хозяйства убрало из документов южную сторону из реестра памятника природы. Пока стройку отложили. Новые слушания, инициированные вновь экоативистами, пройдут в конце апреля.

Ранее сообщалось, что Илона Маска обвинили в истреблении птиц. Одна из компаний миллиардера SpaceX убивает птиц вокруг своего предприятия в Бока-Чика. На прилегающей территории обитает множество животных, находящихся под угрозой исчезновения, в том числе морские черепахи, оцелоты и сотни видов птиц.

Вред животным наносят ракетные взрывы, громкие звуки, падение обломков, а также увеличение дорожного трафика. Зооактивисты также обеспокоены планами SpaceX по бурению газовых скважин в этом районе. По данным анализа компании Coastal Bend Bays & Estuaries, после прибытия SpaceX популяция ржанки сократилась на 54%.

Экология,SpaceX,
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