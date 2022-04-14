Южноамериканская страна столкнулась с беспрецедентной засухой

Власти Чили приняли решение ограничить водоснабжение в столице Сантьяго из-за многолетней засухи. Ситуацию назвали беспрецедентной для всей 491-летней истории города, сообщает The Independent.

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Засуха продолжается в городе на протяжении 13 лет, из-за чего в реках Майпо и Мапочо истощились запасы воды — они снабжают ресурсом столицу. Для решения проблемы власти ввели систему оповещения населения — сначала жителям будут уменьшать напор воды, а после могут отключить ее на срок до 24 часов. Частота отключения воды будет определяться дефицитом воды в реках.

Ограничивать водоснабжение будут каждые 4, 6 или 12 дней. Таким образом перебои с подачей воды будут возникать каждый день, но в разных районах. Ограничения коснутся около 1,7 миллиона человек. Они не затронут те районы, жители которых пользуются колодезной водой, а не речной.

«Мы должны быть готовы к тому, что воды не хватит для всех, кто здесь живет», — заявил губернатор провинции Сантьяго Клаудио Оррего. Он добавил, что это первый случай в истории, когда в стране будут нормировать запасы воды из-за изменения климата, которое приняло глобальный характер.