Названы российские регионы с самым грязным воздухом

В России составлен список городов с самым грязным воздухом, сообщает РБК со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову.
По ее словам, лидирует Красноярский край.
«Общий объем выбросов в атмосферу там — 1,8 миллиона тонн в год (11 процентов выбросов по России), или 30 тысячи вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны», — заявила она.
Второе место занимает город Череповец в Вологодской области, в котором объем выбросов в атмосферу составляет 280 тысяч тонн, это 1,7 процента от всех выбросов по стране.
Тройку антилидеров замыкает Новокузнецк в Кемеровской области — 278 тысячи тонн или 1,6 процента.
Говоря о ситуации по количеству произведенных расчетов размера вреда за 2020–2022 годы, в Росприроднадзоре отметили, что самыми загрязненными субъектами России стали Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края, Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.
Напомним, по данным Минприроды, в списке городов с самым грязным воздухом значатся шесть городов в Иркутской области (Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов); три города в Красноярском крае (Канск, Минусинск и Норильск), а также столица Тувы – Кызыл, город Селенгинск в Бурятии и столица этой республики Улан-Удэ, а также Чита и Южно-Сахалинск.