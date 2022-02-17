Названы российские регионы с самым грязным воздухом

В России составлен список городов с самым грязным воздухом, сообщает РБК со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

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По ее словам, лидирует Красноярский край.

«Общий объем выбросов в атмосферу там — 1,8 миллиона тонн в год (11 процентов выбросов по России), или 30 тысячи вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны», — заявила она.

Второе место занимает город Череповец в Вологодской области, в котором объем выбросов в атмосферу составляет 280 тысяч тонн, это 1,7 процента от всех выбросов по стране.

Тройку антилидеров замыкает Новокузнецк в Кемеровской области — 278 тысячи тонн или 1,6 процента.

Говоря о ситуации по количеству произведенных расчетов размера вреда за 2020–2022 годы, в Росприроднадзоре отметили, что самыми загрязненными субъектами России стали Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края, Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.