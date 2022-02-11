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7 часов назад

Матвиенко: Некоторые предприятия вкладываются в сокращение выбросов «в час по чайной ложке»

Парламентская газета

В России есть очень крупные предприятия, которые выводят в офшоры огромные суммы и при этом всячески экономят на модернизации производств для сокращения вредных выбросов. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты регионов 11 февраля, подводя итоги «правительственного часа» с участием главы Минприроды Александра Козлова.

Матвиенко: Некоторые предприятия вкладываются в сокращение выбросов «в час по чайной ложке»
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По словам спикера, масштаб задач, стоящих перед Минприроды, с учетом накопленного экологического вреда, крайне велик. «Денег выделяется много, но, учитывая масштабы беды, их недостаточно. Поэтому требуется строгий контроль за отчетностью и расходованием средств», — заявила Матвиенко.

При этом она отметила, что некоторые крупные предприятия выводят в офшоры огромные суммы и на модернизацию производств для сокращения вредных выбросов тратят по принципу «в час по чайной ложке». «У них есть возможности — надо обязать и заставить их снижать вредные выбросы. Чтобы люди почувствовали, что в стране идёт реализация нацпроекта «Экология», — считает Валентина Матвиенко.

Она привела в пример Кисловодск, где была ликвидирована большая свалка рядом с городом. «Это было событие — люди это видят и чувствуют. Это в том числе помогает менять менталитет, чтобы в каждом городе и поселке появились свои волонтеры свои экологические патрули», — отметила спикер.

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