Матвиенко: Некоторые предприятия вкладываются в сокращение выбросов «в час по чайной ложке»

В России есть очень крупные предприятия, которые выводят в офшоры огромные суммы и при этом всячески экономят на модернизации производств для сокращения вредных выбросов. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты регионов 11 февраля, подводя итоги «правительственного часа» с участием главы Минприроды Александра Козлова.

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По словам спикера, масштаб задач, стоящих перед Минприроды, с учетом накопленного экологического вреда, крайне велик. «Денег выделяется много, но, учитывая масштабы беды, их недостаточно. Поэтому требуется строгий контроль за отчетностью и расходованием средств», — заявила Матвиенко.

При этом она отметила, что некоторые крупные предприятия выводят в офшоры огромные суммы и на модернизацию производств для сокращения вредных выбросов тратят по принципу «в час по чайной ложке». «У них есть возможности — надо обязать и заставить их снижать вредные выбросы. Чтобы люди почувствовали, что в стране идёт реализация нацпроекта «Экология», — считает Валентина Матвиенко.