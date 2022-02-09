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9 февраля

Предприятия Омска обязали снизить выбросы в атмосферу на 15-20% из-за метеоусловий

ТАССиещё 3

ОМСК, 9 февраля. /ТАСС/. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) объявило в Омске режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени, способствующий накоплению вредных веществ в атмосфере, сообщается на сайте управления. При данном режиме промышленные предприятия обязаны снизить выбросы в атмосферу на 15-20%.

Предприятия Омска обязали снизить выбросы в атмосферу на 15-20% из-за метеоусловий
Фото: ТАССТАСС

"В период с 22:00 (19:00 мск) 09 февраля до 11:00 (08:00 мск) 10 февраля 2022 года на территории города Омска объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", - сообщило УГМС.

В пресс-службе Минприроды Омской области ТАСС уточнили, что при режиме неблагоприятных метеоусловий первой степени промышленные предприятия обязаны снизить выбросы в атмосферу на 15-20%, а теплоснабжающие организации - на 5-10%. Всего в Омске получателями прогноза НМУ являются более 140 промышленных и коммунальных компаний.

Жители Омска в июне 2021 года во время прямой линии с Владимиром Путиным пожаловались, что не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 августа 2021 года, отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По ее словам, более 84% вредных выбросов обусловлены работой промышленности. Она подчеркнула, что проблемы экологии в Сибири необходимо решать ускоренными темпами, так как эти вопросы входят в тройку самых острых для жителей Сибирского федерального округа.

Четырнадцатого декабря на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Абрамченко заявила, что выбросы в Омске снизились более чем на 1%. Плановый показатель по совокупному снижению вредных выбросов в 12 городах в текущем году был 4%.

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