На очистных сооружениях в Первомайске ведутся пусконаладочные работы

В г. о. г. Первомайск в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» идет реконструкция очистных сооружений. Масштабный проект стартовал на территории городского округа в 2019 году. В настоящий момент подрядчик ведёт пусконаладочные работы, которые планируется завершить в третьем квартале 2022 года. Общая стоимость реализации проекта составляет более 338 млн рублей. Суммарная мощность обновленных очистных — 3,5 тысячи кубометров в сутки. «Городские канализационные очистные сооружения были запущены в эксплуатацию почти тридцать лет назад и оснащены системой очистки только первой очереди — механической. Для достижения нормативного качества сточных вод возникла необходимость реконструкции канализационных очистных сооружений с применением современных технологий очистки, поэтому проектом предусмотрены строительство и запуск второй ступени очистки — биологической», — отметил заместитель главы администрации г. о. г. Первомайск Андрей Крепков. На очистных сооружениях уже проведены гидравлические и гидростатические испытания трубопроводов, ёмкостей и разделительных перегородок, индивидуальные испытания технологического оборудования и электрооборудования, проведена проверка аварийных систем. В реконструкции действующей системы очистки сточных вод было задействовано около 15 единиц строительной техники и больше 60 человек. «Реконструкция очистных сооружений завершена в 2021 году. Выполнены в полном объёме строительно-монтажные работы: монтаж трубопроводов, электрооборудования, отопительной и вентиляционных систем, защитного заземления, автоматизации, необходимых для очистки сточных вод, смонтирована пожарная сигнализация. Установлено технологическое оборудование во всех зданиях и сооружениях, участвующих в технологическом процессе. Проведены радиационно-экологическое и санитарно-эпидемиологическое обследования. Получено заключение соответствия требованиям пожарной безопасности», — рассказала начальник сектора капитального строительства администрации городского округа Первомайск Елена Милова. На следующем этапе пусконаладочных работ пройдет подбор эффективной дозы химического реагента и настройка работы установки ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Благодаря реконструкции будет обеспечено необходимое качество химических и биологических показателей сбрасываемых сточных вод — они будут соответствовать требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Напомним, реализация национального проекта «Экология» в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта — эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых особо охраняемых природных территорий, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волга, и сохранение уникальных водных систем, а также обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов. Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий». Срок реализации нацпроекта — с 2018-го по 2024 год.