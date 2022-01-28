Зеркало экономики

Грузоперевозки по железной дороге в 2021-м году выросли более чем на 3%. И в целом ушедший год можно назвать годом роста и рекордов. Последние связаны и с отправкой грузов на экспорт, и с перевозкой контейнеров. Об основных лидерах рассказывает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

Павел Иванкин президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Как прогнозировали сами железнодорожники и эксперты, основной показатель отрасли превысил прошлогоднее значение на 3,2%. Мы видим, что железными дорогами в целом погружено сейчас по итогам 2021 года каменного угля 372 млн тонн, это практически плюс 5,2% к уровню прошлого года, нефти и нефтепродуктов 218 млн тонн, это практически плюс 4,2%, черных металлов чуть больше 69 млн тонн — плюс 4,3%, химических минеральных удобрений 65 млн — это плюс 3,6%, цемента 26 млн тонн — плюс 5,5%.

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Каменный уголь — традиционный лидер грузоперевозок — это самый массовый груз железных дорог. Но в прошлом году рост отгрузок был связан еще и с острым спросом на топливо в Европе и Азии, что, как известно, вызвало небывалый рост цен, который продолжается и в наступившем 2022 году. То же самое касается и нефтеналива, который показал очень хорошую цифру. В принципе, общие результаты могли быть и выше. Но сыграл ряд факторов. Во-первых, пандемия продолжается, а во-вторых, подвела погода, замечает наш эксперт.

В целом, в ушедшем году, конечно, пандемия продолжала оказывать влияние на экономику и транспорт. В декабре Китайская Народная Республика ограничила прием грузов через пограничные переходы, сделав исключение лишь для контейнерных поездов. Подпортила результаты и погода: затормозившая из-за зимних штормов выгрузка в морских портах дала сбой по всей транспортной цепочке, что отразилось на погрузке грузов в декабре.

Теперь о рекордах — экспорт. В прошлом году в другие страны было отправлено по железной дороге почти 500 млн тонн, это абсолютный рекорд. Причем росли перевозки в адрес наших основных морских гаваней, поставив рекорд за всю историю отечественного железнодорожного транспорта.

В общем объеме грузоперевозок экспорт составил порядка 40%. В 2021 году на экспорт через порты и погранпереходы было отправлено свыше 490 млн тонн, что является абсолютным рекордом. За последние 10 лет экспортные перевозки выросли практически на четверть. Лидерами среди экспортных перевозок являются каменный уголь, нефтеналив, удобрения, черные металлы. Отмечу, что перевозки экспортных грузов в отечественные порты поставили абсолютный рекорд в истории отечественного железнодорожного транспорта и составили без малого 351,1 млн тонн. Это более 70% всех экспортных объемов и рост отмечен по всем направлениям.

Рост перевозок в адрес наших южных портов превысил 17%, в северо-западном направлении — плюс 7,3%, на дальневосточном — плюс 3,6%. Кроме того выросли транзитные перевозки грузов, они достигли максимального показателя за 10 лет. А по сравнению с позапрошлым годом выросли почти в полтора раза. И, конечно, нельзя не отметить самый современный и удобный способ перевозки грузов — это контейнеры.

Наряду с экспортом в прошлом году существенно выросли транзитные перевозки, достигнув максимального показателя с 2012 года. По сравнению с 2020 годом они выросли в 1,4 раза. По данным официального телеграм-канала Российских железных дорог, больше всего грузов через нашу страну едет из Китая, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и Германии. Основу транзита составляет каменный уголь, химикаты, нефтеналивные грузы, черные металлы, станки и двигатели. Но есть груз, к транзиту которого железнодорожники, экспертные сообщества уделяют повышенное внимание. Это, конечно, контейнеры. Как мы анонсировали в наших предыдущих программах, 2021-й год принес рекорд в транзитных перевозках контейнеров на сети Российских железных дорог. Миллионный контейнер проследовал через нашу страну уже в середине декабря. Всего по итогам года транзит составил 1,7 млн ДФЭ, что на 34,4% выше аналогичного показателя прошлого года.