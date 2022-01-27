Памятник в честь хоккеиста Виктора Коноваленко установят в нижегородском сквере

Жителям Автозаводского района Нижнего Новгорода презентовали концепцию будущего развития территории сквера на проспекте Ильича,

Памятник в честь легендарного вратаря горьковского «Торпедо» и сборной СССР Виктора Коноваленко установят в сквере на проспекте Ильича в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на районную администрацию, об этом рассказала главный специалист «Нижегородгражданпроекта» Надежда Дровнина, представившая жителям района концепцию намеченного на 2022 год благоустройства территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Был запрос на увековечивание памяти двукратного олимпийского чемпиона, многократного Чемпиона мира и Европы, вратаря сборной СССР по хоккею Виктора Коноваленко. На пересечении с бульваром, носящем имя легендарного автозаводца, мы предложили установить хоккейные ворота с клюшкой вратаря», — отметила Дровнина.

Осенью в сквере по просьбам местных жителей был установлен игровой комплекс для детей, а в 2022 году на благоустраиваемой территории от пересечения с улицы Краснодонцев до улицы Красноуральская планируется заменить брусчатку, модернизировать освещение и установить качели.

Национальный проект «Жилье и городская среда», утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации».