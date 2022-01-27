Китай пожертвовал спасением планеты ради своей выгоды

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что готов пожертвовать спасением планеты для выгоды своей страны. Он уверен, что климатические цели не должны мешать экономике государства, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.
По информации издания, Си Цзиньпин на заседании политического бюро подчеркнул, что сокращение выбросов углекислого газа не должно негативно влиять на благополучие граждан. Власти считают поставки энергии, еды и материалов для обеспечения комфорта не менее приоритетными задачами. Председатель считает, Китай должен убедиться, что у него в запасе достаточно нефти, угля и газа. Как отметил Си Цзиньпин, он не пожертвует благополучием экономики страны ради восстановления экологии.
Ранее эксперты из Greenpeace заявили, что Китай не сможет достигнуть углеродной нейтральности к заявленному сроку. Власти страны намерены минимизировать выбросы CO2 к 2060 году, но эксперты полагают, что это обещание останется невыполненным при учете нынешнего темпа развития рынка электрокаров КНР. Greenpeace рекомендует Китаю отказаться от двигателей внутреннего сгорания уже к 2030 году, чтобы исправить ситуацию и выполнить свое обещание. Аналитики подчеркнули, что в настоящий момент автомобильная промышленность, с которой связана существенная доля выбросов, сильно отстает от поставленных задач.