Китай пожертвовал спасением планеты ради своей выгоды

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что готов пожертвовать спасением планеты для выгоды своей страны. Он уверен, что климатические цели не должны мешать экономике государства, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Фото: Рамблер Рамблер

По информации издания, Си Цзиньпин на заседании политического бюро подчеркнул, что сокращение выбросов углекислого газа не должно негативно влиять на благополучие граждан. Власти считают поставки энергии, еды и материалов для обеспечения комфорта не менее приоритетными задачами. Председатель считает, Китай должен убедиться, что у него в запасе достаточно нефти, угля и газа. Как отметил Си Цзиньпин, он не пожертвует благополучием экономики страны ради восстановления экологии.