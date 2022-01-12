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10 минут назад

ВЭФ предупредил о глобальной угрозе для мировой экономики

Всемирный экономический форум опубликовал доклад «Глобальные риски-2022», сообщает «Коммерсант».

ВЭФ предупредил о глобальной угрозе для мировой экономики
Фото: ТАССТАСС

Как считают аналитики, главной угрозой для населения планеты и для мировой экономики является неэффективная борьба с последствиями изменения климата. Как следует из доклада, такого мнения придерживаются 77% респондентов, участвовавших в исследовании на данную тему.

Они считают неэффективность мер по борьбе с изменением климата самой серьезной угрозой как в среднесрочной (2-5 лет), так и в долгосрочной (5-10 лет) перспективе. 77% респондентов сообщили, что глобальные усилия по смягчению последствий изменений климата еще не начались, или находятся в начальной стадии.

В исследовании подчеркивается, что попытки в сжатые сроки устранить ущерб для экологической ситуации могут обернуться неудачей, как для климата, так и для экономики. В соответствии с прогнозами, установка непроверенных биотехнических и геоинженерных технологий нанесет вред природе, а поспешное «озеленение» может привести к волатильности цен на энергоносители.

В ВЭФ предупреждают, что целевое ограничение повышения температуры на 1,5 градуса к 2100 году, которое было принято Парижским соглашением 2016 года, уже не сработает. Согласно новым подсчетам, повышение составит 2,4 градуса (1,8°C в самых оптимистичных сценариях).

Экология,В мире,
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