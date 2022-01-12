ВЭФ предупредил о глобальной угрозе для мировой экономики

Всемирный экономический форум опубликовал доклад «Глобальные риски-2022», сообщает «Коммерсант».

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Как считают аналитики, главной угрозой для населения планеты и для мировой экономики является неэффективная борьба с последствиями изменения климата. Как следует из доклада, такого мнения придерживаются 77% респондентов, участвовавших в исследовании на данную тему.

Они считают неэффективность мер по борьбе с изменением климата самой серьезной угрозой как в среднесрочной (2-5 лет), так и в долгосрочной (5-10 лет) перспективе. 77% респондентов сообщили, что глобальные усилия по смягчению последствий изменений климата еще не начались, или находятся в начальной стадии.

В исследовании подчеркивается, что попытки в сжатые сроки устранить ущерб для экологической ситуации могут обернуться неудачей, как для климата, так и для экономики. В соответствии с прогнозами, установка непроверенных биотехнических и геоинженерных технологий нанесет вред природе, а поспешное «озеленение» может привести к волатильности цен на энергоносители.