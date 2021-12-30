Китай пообещал измениться ради спасения планеты

Китай пообещал сократить выбросы углерода на алюминиевых заводах на 5 процентов к 2025 году и сократить сталеплавильные мощности в рамках пятилетнего плана. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Reuters Reuters

Подобные изменения идут в купе со стремлением Китая включиться в мировой план спасения планеты и сокращения выбросов углекислого газа. На сталелитейный сектор приходится около 15 процентов углеродного следа Китая, а на алюминий — около 4 процентов.

Ранее Власти КНР представили пятилетний план, который рассчитан на 2021–2025 годы. В «зеленые» цели входят снижение энергоемкости сталелитейного производства на 2 процента, а цементного — на 3,7 процента. Сталелитейные заводы, которые не соответствуют сверхнизким стандартам по загрязнению воздуха, могут быть закрыты или перемещены. Власти также решили строго ограничить потребление угля в химической, сталелитейной промышленности и производстве строительных материалов.