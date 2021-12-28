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28 декабря

Верховный суд ликвидировал организацию «Международный Мемориал»

Верховный суд РФ ликвидировал организацию «Международный Мемориал» (НКО, выполняющая функции иностранного агента), передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Исковое заявление удовлетворить, ликвидировать общество «Мемориал» и его структурные подразделения», - огласила решение судья Алла Назарова.

Прокуратура подала иск о ликвидации организации из-за систематических нарушений законодательства об НКО-иноагентах. Ранее Агентство «Москва» сообщало о привлечении «Международного Мемориала» к административной ответственности за отсутствие маркировки иностранного агента в материалах организации.

В Московском городском суде также рассматривается иск прокурора столицы о ликвидации центра «Мемориал», который также признан иностранным агентом.

Международное общество «Международный Мемориал» - неправительственная организация, признана иностранным агентом после проверки в 2013 году.

Закон об НКО-иностранных агентах был принят в 2012 году. Согласно его требованиям, некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие при этом иностранное финансирование, должны регистрироваться в специальном реестре иноагентов. В случае, если НКО не подает заявление о включении, ей полагается штраф. Также все материалы НКО должны содержать указание, что они созданы иностранным агентом.

Экология,Мемориал,Мосгорсуд,Генпрокуратура РФ,АГН "Москва",
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