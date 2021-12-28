Верховный суд ликвидировал организацию «Международный Мемориал»

Прокуратура подала иск о ликвидации организации из-за систематических нарушений законодательства об НКО-иноагентах. Ранее Агентство «Москва» сообщало о привлечении «Международного Мемориала» к административной ответственности за отсутствие маркировки иностранного агента в материалах организации.

Закон об НКО-иностранных агентах был принят в 2012 году. Согласно его требованиям, некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие при этом иностранное финансирование, должны регистрироваться в специальном реестре иноагентов. В случае, если НКО не подает заявление о включении, ей полагается штраф. Также все материалы НКО должны содержать указание, что они созданы иностранным агентом.