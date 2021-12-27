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22 часа назад

Наталья Парамонова

Мне кажется очень важным в этом году стал выход сразу трех книг об отходах. «Невыносимый мусор», «Zero waste» и еще одна — журналиста, который жил рядом со свалкой в Балашихе, «Страна отходов». Плюс вышла книжка про моду Анастасии Приказчиковой. Появились образовательные курсы по устойчивому развитию в Шанинке и ВШЭ, курс ESG от Сбербанка. Это дает надежду изменить ситуацию. Пусть сейчас все очень медленно движется, потому что система управления и представление о том, что должно быть, старые, но книги, курсы, новые знания позволят сделать то, что казалось невероятным — сохранить планету и жить уютно и комфортно.

Экология,ВШЭ,Сбербанк России,
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