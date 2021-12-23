Управление экспериментом по сокращению вредных выбросов хотят усовершенствовать

Минприроды хотят предоставить полномочия по согласованию перечня предприятий, для которых устанавливаются квоты выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Соответствующий законопроект внёс в Госдуму сенатор Геннадий Орденов.

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Поправки предлагается внести в закон 2019 года, который регулирует проведение эксперимента по квотированию вредных выбросов в промышленных городах. Этот механизм внедряется в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Эксперимент проводится с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

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Для каждого города, участвующего в эксперименте, определяется перечень приоритетных загрязняющих веществ и перечень квотируемых объектов — всех основных источников загрязнения атмосферного воздуха. Речь идёт об автотранспорте, ЖКХ, промышленных предприятиях.

В отношении предприятий-загрязнителей определяются допустимые квоты на выбросы, которые они обязаны соблюдать. В противном случае, нужно провести «компенсационные мероприятия», устанавливаемые регионом. Например, провести озеленение территорий.

Сейчас сводными расчётами загрязнения воздуха на территориях эксперимента и мониторингом работы эксперимента занимается Росприроднадзор. Это же ведомство предоставляет в Правительство предложения по поправкам в планы мероприятий по снижению выбросов. Все эти полномочия законопроектом предлагается передать Минприроды.

Кроме того, согласно документу, министерство будет согласовывать перечень объектов, для которых устанавливаются квоты выбросов, и согласовывать допустимые вклады этих предприятий в концентрацию вредных веществ в атмосфере.

Автор проекта полагает, что его принятие позволит повысить эффективность госуправления при проведении эксперимента.