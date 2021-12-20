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20 декабря

В Норильске проконтролируют выбросы вредных веществ

Эксперимент по автоматическому контролю за выбросами вредных веществ начнётся с Норильска. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании о реализации комплексного плана социально-экономического развития города до 2035 года.

В Норильске проконтролируют выбросы вредных веществ
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По её словам, экологическая ситуация в городе остается очень сложной.

«В антирейтинге Росприроднадзора среди городов с самым загрязненным воздухом Норильск занимает первое место. […] В ближайшее время именно с Норильска начнётся эксперимент по автоматическому контролю за выбросами вредных веществ», — отметила Матвиенко.

Летом Президент России Владимир Путин подписал закон о квотировании вредных выбросов. Согласно документу, нормировать вредные выбросы для предприятий смогут в городах с высоким и очень высоким загрязнением воздуха.

Квоты на вредные выбросы уже действуют в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. До конца 2024 года по проекту «Чистый воздух» должны снизить выброс загрязняющих веществ в воздух этих городов на 20 процентов.

Экология,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Совет Федерации,
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