В Норильске проконтролируют выбросы вредных веществ

Эксперимент по автоматическому контролю за выбросами вредных веществ начнётся с Норильска. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании о реализации комплексного плана социально-экономического развития города до 2035 года.

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По её словам, экологическая ситуация в городе остается очень сложной.

«В антирейтинге Росприроднадзора среди городов с самым загрязненным воздухом Норильск занимает первое место. […] В ближайшее время именно с Норильска начнётся эксперимент по автоматическому контролю за выбросами вредных веществ», — отметила Матвиенко.

Летом Президент России Владимир Путин подписал закон о квотировании вредных выбросов. Согласно документу, нормировать вредные выбросы для предприятий смогут в городах с высоким и очень высоким загрязнением воздуха.