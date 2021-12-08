Человечеству предсказали смерть от микропластика

Использование пластика сельскохозяйственными компаниями при производстве продуктов питания по всему миру является потенциальной смертельной угрозой здоровью и безопасности для всего человечества, говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (FAO), опубликованном The Guardian.

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По данным FAO, на сегодняшний день в почве накопилось больше микропластика, чем в океанах. Это произошло из-за миллионов тонн пластмассы, которую используют в пищевой и сельскохозяйственной промышленности. Микропластик (образуется при разрушении более крупных частей пластмассы) попадает в организм людей и животных вместе с пищей. При этом он содержит токсичные добавки, которые могут быть смертельно опасными, а также вызывать патогенные заболевания. Исследователи выяснили, что некоторые морские животные страдают от употребления микропластика, однако его влияние на других живых существ, включая человека, еще полностью не изучено.

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В отчете FAO признаются преимущества пластика для производства и сохранности пищевых продуктов (от мешков для орошения до рыболовных снастей и ограждений для деревьев). Однако, несмотря на многочисленные преимущества, организация отмечает, что использование пластика в сельском хозяйстве также представляет серьезный риск загрязнения планеты, когда он накапливается в окружающей среде.

«Отчет является громким призывом к решительным действиям по ограничению использования пластмассы в сельскохозяйственном секторе», — сказала заместитель генерального директора FAO Мария Хелена Семедо.

FAO заявила, что загрязнение от микропластика также является глобальной проблемой. По данным организации, в 2019 году в сельском хозяйстве и животноводстве было использовано 37,3 миллиона тонн пластика для создания упаковки пищевых продуктов. При этом только небольшая часть пластика в этом секторе собирается и перерабатывается.

В качестве решения FAO предлагает сократить применение пластика и увеличить его повторное использование и переработку. Также предлагается внедрить методы ведения сельского хозяйства, исключающие использование пластика, заменить изделия из него натуральными или разлагаемыми материалами. Продвигать использование многоразовых пластмассовых изделий.