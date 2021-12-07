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7 минут назад

Нефтяным скважинам нашли неожиданное применение

Великобритания решила использовать старые нефтяные и газовые скважины в качестве захоронений углекислого газа. Такое неожиданное применение нефтегазовым объектам нашли в рамках проекта консорциума энергетических компаний и университетов страны, пишет The Guardian.

Нефтяным скважинам нашли неожиданное применение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках исследовательского проекта Net Zero Rise участвуют университеты Ньюкасла, Дарема и Оксфорда, а также энергетические компании IGAS и Third Energy. Они планируют превратить вышедшие из эксплуатации нефтяные и газовые скважины в подземные хранилища углерода и проверить, способны ли они удерживать вредные выбросы в рамках борьбы с изменение климата на планете. Авторы исследования намерены испытать сотни скважин на суше в Британии в 2022 году.

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Предполагается, что в одной скважине можно будет захоронить относительно небольшое количество углекислого газа (около 1000 тонн) на глубине одного-трех километров. Стоимость перепрофилирования одной скважин и установки оборудования для мониторинга составит около пяти миллионов фунтов стерлингов (около 6,63 миллиона долларов). «Если мы не сделаем этого в ближайшее время, мы потеряем возможность использовать эту инфраструктуру. Бурение [новых] скважин дорогое занятие, которое добавляет определенную долю риска», — отметил один из руководителей проекта, профессор университета в Ньюкасле Ричард Дэвис.

По мнению британского консорциума, повторное использование существующих наземных нефтяных и газовых скважин является самым быстрым и дешевым способом исследования и разработки безопасных и эффективных систем хранения. В свою очередь, Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) и Британский Комитет по изменению климата (Climate Change Committee, CCC) подтвердили, что улавливание и хранение углекислого газа станет важной частью борьбы с климатическим кризисом на планете. В этой связи МГЭИК предложила испытать в качестве потенциальных резервуаров скважины под Северным морем. Именно это место считают наиболее эффективным для хранения углерода.

Подобные испытания по захоронению углекислого газа уже проводятся в США, Канаде и Австралии. Однако Дэвис уверен, что наземные объекты в Великобритании покажут лучшие результаты из-за специфики почвы.

Стратегия британского правительства по достижению нулевых выбросов предполагает улавливание и хранение 50 миллионов тонн углекислого газа к середине 2030-х годов. Однако Комитет по изменению климата ранее призвал Великобританию разработать конкретный план действий по борьбе с глобальным потеплением. В частности, государству необходим ясный план по снижению вредных выбросов от сельского хозяйства, которые составляют десять процентов от общих выбросов Великобритании. Дополнительно нужно устранить пробелы в политике адаптации повседневного поведения граждан.

Экология,Ричард Дэвис,The Guardian,
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