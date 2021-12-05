Путин объявил врача Бережанского победителем в категории «Волонтер года»

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии #МыВместе объявил врача-педиатра Павла Бережанского победителем в номинации «Волонтер года». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в воскресенье, 5 декабря.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Врач-педиатр, он создал целую службу консультирования и поддержки родителей. Павел Вячеславович, искренне Вас поздравляю, — сказал глава государства.

Лидер также вручил медали еще трем победителям премии — волонтерам-медикам Ольге Золотухиной и Владимиру Никольскому, а также главе волонтерского штаба акции в Кировской области Екатерине Садаковой. Путин поблагодарил всех волонтеров и поздравил их с праздником, отмечается на сайте Кремля.

5 декабря Путин также пообещал поддержать любые инициативы в пользу волонтеров. Празднование Дня волонтера в стране, как уточнил он, является свидетельством, что их работа высоко оценивается людьми. России, по словам президента, необходимы неравнодушные люди, которые приходят на помощь другим по зову сердца.