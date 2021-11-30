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30 ноября

Путин поручил кабмину до 1 марта разработать реестр климатических проектов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2022 года разработать реестр климатических проектов с указанием эффекта для сокращения глобальных выбросов. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с кабмином о мерах по реализации климатической политики. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить разработку реестра климатических проектов, которые могут быть реализованы в Российской Федерации и других государствах и регионах мира, предусмотрев их ранжирование по стоимости, срокам реализации и ожидаемому эффекту сокращения и (или) поглощения глобальных выбросов парниковых газов", - говорится в документе.

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Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2022 года. В дальнейшем правительство должно отчитываться раз в полгода.

Путин поручил обеспечить реализацию стратегии социально-экономического развития с низким уровнем парниковых выбросов до 2050 года, предусмотрев достижение РФ углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

"Правительству обеспечить реализацию Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, в том числе предусмотрев достижение Россией углеродной нейтральности не позднее 2060 года с учетом международного признания подходов РФ к вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями", - говорится в поручении.

Путин поручил проработать вопрос возможности экспорта в страны ЕС водорода в составе метано-водородной смеси по действующим трубопроводам.

Поручение дано правительству РФ совместно с "Газпромом" и МИД России. "Проработать вопросы о возможности экспорта в страны Европейского союза водорода в составе метано-водородной смеси на базе действующих трубопроводных систем и признании такого водорода соответствующим требованиям таксономии Европейского союза", - говорится в списке поручений по итогам совещания с членами кабмина о мерах по реализации климатической политики, состоявшегося 5 октября.

Путин поручил внести законодательные изменения, направленные на проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в регионах.

"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации", - говорится в списке поручений по итогам совещания с членами кабмина о мерах по реализации климатической политики, состоявшегося 5 октября.

Экология,Владимир Путин,Газпром,Госдума,МИД,Правительство РФ,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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