Экскурсию в больницу им. Филатова досрочно завершили из-за поведения антиваксеров

Приглашенный в "красную зону" столичной больницы им. Филатова блогер Антон Тарасов сорвал экскурсию. Он отказался надевать средства защиты перед тем, как зайти в зону с зараженными коронавирусом. Блогер считает, что коронавирус - это "яд, которым опрыскивают московские улицы". Он также заявлял, что "вышки 5G" связаны с появлением инфекции. Помимо этого, он анонсировал свое "исследование" двух вакцин. Как именно он это будет делать, неизвестно. "Основной смысл заключается в том, чтобы пойти туда без всяких средств защиты и доказать, что все это фейк, вранье и провокация..." - заявил Тарасов после срыва экскурсии. Врачи Филатовской больницы пригласили антипрививочников в медучреждение, чтобы показать им, к чему может привести отказ от вакцинации. Медики попытались объяснить группе, что в больнице необходимо соблюдать установленные правила. Главный врач Валeрий Вечорко отметил, что стационар работает с марта прошлого года. Он подчеркнул, что посторонние могут пройти в "красную зону" только при соблюдении "законодательных правил". В таком случае можно посмотреть, как пациенты проходят лечение, как работают сотрудники. "Но мы пойдем только по тем правилам, которые связаны с санитарными нормами. Мы находимся на территории инфекционного госпиталя. Если кто-то не согласен по этим правилам дальше продолжать нашу встречу, тогда на этом мы заканчиваем", - добавил Вечорко. Он долгое время пытался объяснить посетителям, что пока они "устроили балаган", нужно спасать заболевших коронавирусом. "Если кто-то пришел похайповать, это не то место, где хайповать", - ответил главврач на претензии антиваксеров. После скандала двое антипрививочников все же согласились на условие врачей и надели защитные костюмы и маски. После посещения "красной зоны" они рассказали, что им понравилось, "как заботятся о пациентах", пишет РЕН ТВ. "Основная масса пациентов, которая к нам поступает, - это невакцинированные. Еще раз хочу напомнить: вакцинация - это не стопроцентная гарантия, что человек не заболеет, вакцинация снижает степень заболеваемости, вакцинация снижает тяжесть процесса, и вакцинация снижает смерть. Вот основные постулаты", - отметил главврач медучреждения. Несколько дней назад врачи госпиталей для заболевших COVID-19 опубликовали открытое письмо к тем, кто выступает против прививок от коронавируса. Врачи пригласили антиваксеров на экскурсию в "красную зону". Специалисты надеются, что эта мера поможет переубедить противников вакцинации. В списке приглашенных были такие знаменитости, как Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Егор Бероев и Юрий Лоза. Последнего сегодня ждали в Клинической инфекционной больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге. "Еще сегодня утром Юрий Лоза подтвердил, что он приедет к нам. Мы с вами практически уже 52 минуты прождали. К сожалению, не приехал наш гость. Не отвечает на телефон", - заявил главврач Денис Гусев, подчеркнув, что сотрудникам больницы пришлось выйти на работу в выходной. Гусев отметил, что у него не было цели убедить артиста сделать прививку. "Он взрослый человек, это его выбор - бог с ним. Была цель объяснить ему, что не надо вот эту ложную, непроверенную антивакцинальную информацию транслировать среди тех людей, которые его слушают. Вот была какая цель", - добавил главврач Боткинской больницы. Сам Юрий Лоза сказал в комментарии "Газете.Ru", что никакого обещания приехать не давал. "Врет, врет, врет. В очередной раз, опять врет. Никто со мной не говорил, и я ни с кем не говорил и никуда не собирался. У меня концерт сегодня. Слышите барабаны стучат? Никаких обещаний я никому не давал и никуда не собирался. Врет, как всегда", - утверждает музыкант. Когда стало известно, что его среди прочих пригласили в "красную зону", Лоза говорил, что не понимает, зачем ему идти к заболевшим. "Чтобы мне было хреново? Чтобы я сам убедился, как плохо болеть? В больнице существует внутрибольничная инфекция. Никто этого не отменял, это вам скажет любой врач", - объяснял он в беседе с "Газетой.Ru". Певец считает, что "все болеют одинаково". "Причем здесь красная зона и прививка? Если раньше говорили, что привитые не болеют, потом говорили, что болеют легко, потом говорят, что болеют тяжело. В "красную зону" ведут, чтобы получить доплату. Уберите доплату, и я буду с ними разговаривать", - заявил артист. В то же время актриса Мария Шукшина, которую также пригласили в "красную зону", хотела прийти на экскурсию, но ее не соединили с главврачом больницы им. Боткина Денисом Гусевым. Ей посоветовали набрать номер общероссийской горячей линии по коронавирусу. "Прошу господина Гусева публично дать официальное объяснение этой ситуации или принести извинения за публикацию фейковой информации о предложении посетить "красную зону", - написала актриса в соцсетях.