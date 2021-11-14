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Генсек ООН предупредил о климатической катастрофе «за дверью»

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Генсек ООН Антониу Гутерриш оценил итоги 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

«Стучимся в дверь климатической катастрофы»: ООН о ситуации в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Гутерриша, согласованные на COP26 меры «приветствуются, но их недостаточно». Он заявил, что «мы все еще стучимся в дверь климатической катастрофы». Гутерриш выразил разочарование в связи с тем, что страны не договорились об отказе от государственных субсидий на углеводороды, а также по вопросу создания фонда на 100 млрд долларов для помощи развивающимся странам, передает ТАСС.

Однако, как считает генсек ООН, есть «основа для прогресса». В частности, он отметил обязательства по отказу от вырубки лесов и приверженность значительному сокращению выбросов метана в атмосферу. Гутерриш также приветствовал совместную декларацию США и Китая по климату, в которой страны заявили о намерении снизить выбросы метана и сократить использование угля в промышленности в нынешнем десятилетии.

Напомним, участники климатической конференции в Глазго согласовали итоговые документы. При этом они смягчили итоговое заявление в пунктах, касающихся угля и ископаемого топлива.

Экология,В мире,Ситуация в мире,Антониу Гутерриш,ООН,ИТАР-ТАСС,
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