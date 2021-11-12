СберБанк высадил 180 тысяч деревьев к своему 180-летию

Более 180 тысяч саженцев ели, сосны, дуба и ясеня были высажены волонтёрами Сбера в этом году совместно с участниками движения ЭКА. Данная программа компенсации углеродного следа была запущена к 180-летию СберБанка, которое отмечается 12 ноября 2021 года. Для посадки деревьев использовались специально подготовленные участки, нуждающиеся в лесовосстановлении. Всего же к 2023 году банк планирует высадить порядка 1 млн деревьев в более чем 46 регионах России для более эффективного поглощения CO2.

Сбер активно вовлекает в экологические инициативы сотрудников и клиентов в рамках масштабной программы «Сбереги планету», направленной на повышение экологической осведомленности и социальной ответственности среди населения страны. При этом подход Сбера к лесосбережению является комплексным: банк не только высаживает новые деревья, но и сберегает существующие, сокращая использование бумаги во всех процессах. Начиная с 2019 года отказ от бумаги в рамках программы Digital Inside стал для Сбера одним из ключевых драйверов ESG-повестки. Повсеместная цифровизация уже позволила банку сократить потребление бумаги и сохранить около 160 тысяч деревьев. Аналогичная работа ведётся и во всех компаниях экосистемы Сбера.