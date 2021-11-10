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Ученые: Из-за COVID-19 в Мировом океане оказалось 25 тысяч тонн мусора

Мир24иещё 4
50 минут назад

В Мировом океане за время эпидемии COVID-19 оказалось более 25 тысяч тонн использованных индивидуальных средств защиты и другого пластикового мусора, связанного с коронавирусом. Такой расчет сделали ученые под руководством Иминя Пэна из Наньянского университета, опубликовав результаты в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Из-за COVID-19 в Мировом океане оказалось 25 тысяч тонн мусора
Фото: Мир24Мир24

Специалисты из Китая воспроизвели процесс распространения пластикового мусора в водной среде с помощью компьютерного моделирования.

За основу ученые взяли данные 193 стран о накопленном мусоре, связанном с коронавирусом – это медицинские маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты, наборы для тестирования, отходы ковидных госпиталей. Оказалось, что с начала пандемии до августа 2021 года в мире было произведено 8,4 миллиона тонн подобного мусора. Моделирование показало, что уже 25 тысяч тонн находится в Мировом океане.

Мусор, конечно, не выбрасывают в океан напрямую, его приносит туда течение рек. Ученые отмечают, что в первую очередь, это касается рек в Азии (Янцзы, Инд, и Хуанхэ). В этих районах крайне высокая плотность населения и отсутствуют строгие экологические нормы переработки отходов.

В России больше половины отходов, которые попадают на мусорные полигоны, приходится на одноразовую упаковку – 54,2% от всего объема. Большую часть объема мусора занимают пластик и бумага. Органический мусор составляет только 11%.

Экология,В мире,Эпидемия,
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