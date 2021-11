Из-за COVID-19 в Мировом океане оказалось 25 тысяч тонн мусора

В Мировом океане за время эпидемии COVID-19 оказалось более 25 тысяч тонн использованных индивидуальных средств защиты и другого пластикового мусора, связанного с коронавирусом. Такой расчет сделали ученые под руководством Иминя Пэна из Наньянского университета, опубликовав результаты в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.